Wodzisław Śl. ma pełnomocnika ds. polityki organizacyjnej i bezpieczeństwa. Konkurs rozstrzygnięty. Kto nim został i co będzie robił?

– Jeśli chodzi o współpracę ze wszystkimi formacjami mundurowymi działającymi na terenie miasta, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo szeroko rozumiane, bezpieczeństwo publiczne, ale i powszechne, myślę przede wszystkim o spotkaniach, wymianie informacji, wspólnych szkoleniach, zarówno jeżeli idzie o kwestie zarządzania kryzysowego, zabezpieczenia imprez masowych czy też zgromadzeń. Należy spiąć ten temat w jedną całość, tak by mechanizm ten funkcjonował tak, jak powinien. Oczywiście będzie to wymagało trochę czasu – przyznaje dr Jarosław Gorzawski.

– Ponadto nadal bardzo mocno przez Urząd Miasta, a także służby, które upoważnione są do wszelkich kontroli w tym zakresie, powinny być artykułowane starania o czyste powietrze. Wszystkie działania w tym obszarze realizowane są po coś. Trzeba uzmysłowić mieszkańcom, że ta walka nie jest podejmowana po to, by nałożyć na kogoś grzywnę, podać kogoś do sądu, jeżeli działania tego kogoś względem ekologii „obijałyby się” o kodeks karny. Bezpieczeństwo ekologiczne będzie jednym z moich priorytetowych działań – wskazuje.