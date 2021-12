Dwie kolejne drogi w powiecie do remontu. Jest spora szansa na dotację OPRAC.: BKK

Przebudowa ul. Czarnieckiego w Wodzisławiu Śl. oraz ul. 1 Maja w Gołkowicach (od skrzyżowania z ul. Strażacką do ul. Celnej) - te dwie inwestycje zgłoszone przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mają szansę na realizację w przyszłym roku. Do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. dotarła informacja, że oba zadania zostały ujęte na liście przewidzianej do realizacji. Lista inwestycji czeka jeszcze na akceptację premiera.