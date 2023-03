Dzień otwarty w pszowskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych. Była to okazja do zapoznania się z ofertą edukacyjną i wyposażeniem ZDJĘCIA

Pierwsze osoby przyszły już po godz. 9. Byli to sami uczniowie klas ósmych podstawówek, ale w większości młodzież z rodzicami. Pytali o wszystko. Rodzice bardzo dużo pytań kierowali do szefa szkolenia praktycznego, interesując się o to, gdzie i jak szukać praktyk, co zrobić, jeśli uczeń nie znajdzie dla siebie takiego miejsca? Ósmoklasistów najbardziej interesowało, jaka atmosfera panuje w szkole, jacy są nauczyciele i czego młodzież uczy się na zajęciach oraz, czy warto chodzić do pszowskiego Zespołu?

Jakie kierunki w pszowskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych?