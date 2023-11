Uczniowie SP-2 w Wodzisławiu Śl. poznają fotografię. Uczestniczą w programie Laboratoria Przyszłości. Byliśmy na zajęciach ZDJĘCIA

Wodzisławska „dwójka” otrzymała w 2021 roku dofinansowanie na stworzenie Laboratorium Przyszłości 70 tys. zł. Z tych środków zakupiła: drukarkę 3D z oprogramowaniem, trzy aparaty fotograficzne, tło i oświetlenie do studia fotograficznego. Ponadto do placówki trafiła stacja lutownicza, osiem zestawów LEGO Spike, zestaw edukacyjny z mikrokontrolerami UNO strter, długopisy 3D, cztery zestawy robotów Genibot, pakiet do kodowania Bumbumrurki, pięć maszyn do szycia z akcesoriami, meble do warsztatu krawieckiego i pracowni robotyki.

Zakupiony sprzęt wykorzystywany jest począwszy na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych – warsztatach krawieckich, fotograficznych, kodowania oraz drukowania w 3D. Reporter Dziennika Zachodniego odwiedził czwartoklasistów na zajęciach z fotografii, które prowadzi nauczycielka Magdalena Obiegły.