Franciszek Pieczka oficjalnie patronem szkoły w Godowie. To miejsce urodzenia aktora. Na uroczystość przyjechała rodzina Gustlika ZDJĘCIA

- Jesteśmy zaszczyceni, że szkoła w miejscowości, w której urodził się tato będzie nosiła jego imię. To tez pokazuje, że cała twórczość taty nie zostanie zapomniana. Jest jeszcze druga ważna sprawa, że godowska młodzież, kończąc tę szkołę i patrząc na mural Franciszka Pieczki, chłopiec czy dziewczyna powiedzą chcę być taki jak Pieczka i zostaną wielkimi aktorami, aktorkami czy reżyserami – mówi Piotr Pieczka.

Na uroczystość przybyła rodzina Franciszka Pieczki: córka Ilona Rutkowska, syn Piotr Pieczka z żoną Elizą, córką Alicją i synami Adrianem i Aleksem. W imieniu rodziny głos zabrał Adrian Pieczka, który podziękował za to, że właśnie tu w Godowie jego dziadek został tak pięknie uhonorowany.

- Dla mnie to jest podwójne wzruszenie. W tej szkole spędzałam półkolonie w wakacje. Słów mi brak, jak zobaczyłam mural, od razu miałam mokre oczy. Wzruszenie zabiera mi głos. Dla mnie jest to przede wszystkim wielki zaszczyt, że tak upamiętniono naszego tatę. Dla nas on był tatą, a dla wszystkich innych aktorem – zaznacza Ilona Rutkowska

Witając przybyłych na uroczystość gości, dyrektor szkoły podkreśliła, że nadać imię szkole to niejako ustalić jej tożsamość, zasugerować wartości ważniejsze od innych , podkreślić kierunek działań dydatktyczno-wychowawczych poprzez osobę patrona.

- Dziś szkoła w Godowie rozpoczyna nowy rozdział. Żywię nadzieję, że przykład naszego patrona może stanowić kierunkowskaz dla nas wszystkich. Wartości takiej jak uczciwość, pokora i ciężka praca - tak widoczne w życiu Franciszka Pieczki niech kształtują kolejne pokolenia młodzieży , która będzie uczęszczać do tej szkoły – powiedziała Mirela Prochasek, dyrektor Zespołu Szkolna-Przedszkolnego, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Franciszka Pieczki.

Przewodniczący Rady Gminy w Godowie Antoni Tomas, wręczając dyrektor szkoły uchwałę rady gminy w Godowie o nadaniu imienia przypomniał, że Franciszek Pieczka już w Godowie próbował swoich sił w sztuce.

- To tu w Godowie wszystko się zaczęło. A do uczniów zwracam się, by kiedy pójdą w świat, zawsze z podniesioną głową podkreślali, że są absolwentami szkoły w Godowie im. Franciszka Pieczki - powiedział szef rady.

Z kolei wójt Mariusz Adamczyk wspomniał - nie bez wzruszenia - czas kiedy przed laty spotykał się z Franciszkiem Pieczką, by nakłonić go do przyjęcia tytułu Honorowego Obywatela Gminy Godowa. Powiedział też, że Franciszek Pieczka pozostanie w naszej pamięci nie tylko jako wzór wielkiego aktora, ale przede wszystkim jako godny naśladowania wzór Ślązaka.