Historyczny budynek w Skrzyszowie będzie odrestaurowany. Zabytkowa szkoła odzyska dawny blask. Jakie prace będą wykonane? ZDJĘCIA

- Mieszkańcy Skrzyszowa przyzwyczaili się do tego, że w obiekcie jest punkt handlowy. Dlatego po ukończonym remoncie chcemy, by nadal był tu prowadzony handel i usługi – wskazuje wójt.

Pierwszy zapis o szkole w Skrzyszowie pochodzi z... 1679 roku. Była to wówczas placówka parafialna. Budynek był drewniany. Rektor szkolny, zwany także żakiem, pełnił zwykle równocześnie w kościele funkcję śpiewaka i zakrystianina - później organisty. To jego mieszkanie pełniło funkcję szkoły, a uczył od czterech do pięciu chłopców czytania i ministrantury.

Placówka murowana jest wzmiankowana już w 1697 roku. Do szkoły w Skrzyszowie uczęszczały dzieci z Podbucza i Krostoszowic, a do 1819 roku nawet z Mszany. Wiadomo, że w latach 1765-1872 w Skrzyszowie działała placówka z językiem wykładowym polskim, chociaż wieś należała do Prus. W trakcie nasilającej się germanizacji szkołę przekształcono na niemiecką i tak było do 1922 roku, gdy miejscowość wraz z częścią Górnego Śląska znalazła się w granicach Polski. W 1890 roku do placówki uczęszczało, łącznie z dziećmi z Podbucza i Krostoszowic - 330 uczniów. Była to szkoła trzyklasowa i mieściła się w budynku, który później służył jako siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej.