Rusza przebudowa zdewastowanej ulicy 1 Maja w Wodzisławiu Śl. Droga prowadzi do firm na terenie byłej kopalni. Mamy szczegóły inwestycji

Do przetargu przystąpiło dziesięć firm. Najlepsza okazała się oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza i to właśnie z tą firmą 4 marca podpisano umowę na remont dróg przy KWK 1 Maja. Dwa tygodnie później, 18 marca teren został przekazany wykonawcy. Od tego momentu firma ma pięć miesięcy na wykonanie zadania. Koszt inwestycji wyniesie ok. 3,2 mln zł brutto.

Miasto pozyskało dodatkowe środki na przebudowę ulicy przy zlikwidowanej KWK 1 Maja

Przebudowa wspomnianej ulicy była priorytetem, dlatego miasto dołożyło wszelkich starań, aby ta inwestycja została zrealizowana. Zadanie zgłoszono do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i uzyskano rekomendację do dofinansowania. W związku z tym Zarząd Dróg Miejskich złożył wniosek o ujęcie zadania w budżecie miasta na 2024 rok. Co najważniejsze, zakres prac obejmuje nie tylko przebudowę drogi na odcinku ok. 125 m, ale także ok. 635 m długości jezdni, ok. 221 m chodnika oraz ok. 1098 m poboczy, a także budowę oświetlenia i odwodnienia.