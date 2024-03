Jutro otwiera podwoje Młode Miasto w Wodzisławiu Śl. To projekt skierowany do młodych. Na czym to będzie polegało? ZDJĘCIA Ireneusz Stajer

W wodzisławskim Młodym Mieście przy Rynku 24 młodzi ludzie będą mogli swobodnie spędzać czas wolny, integrować się z rówieśnikami, realizować swoje pasje i talenty, rozmawiać o emocjach, zgłaszać pomysły dotyczące przestrzeni miasta i odbywających się na jego terenie wydarzeń. Otwarcie we wtorek o godz. 8, a o 16:15 odbędą się warsztaty, podczas których młodzież pozna technik radzenia sobie ze stresem. Ireneusz Stajer Zobacz galerię (23 zdjęcia)

WODZISŁAW ŚLĄSKI. We wtorek 12 marca, o godzinie 8:00, podwoje otworzy Młode Miasto w Wodzisławiu Śl. Miejsce to znajdziecie w sercu starówki, pod adresem Rynek 24. To innowacyjny projekt skierowany przede wszystkim do starszych dzieci i młodzieży. To nie tylko nowa przestrzeń, ale także nowe możliwości i perspektywy. W poniedziałek, odbyła się prezentacja Młodego Miasta z udziałem prezydenta Mieczysława Kiecy, jego pełnomocnik ds. młodzieży, Dagny Rosner Kornafel oraz młodzieży.