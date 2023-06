Konferencja Prawa i Sprawiedliwości w Wodzisławiu Śl. "Zjednoczeni wygramy i obronimy polską suwerenność"

Polskość, solidarność, suwerenność i jedność - to najważniejsze hasła płynące z konwencji Prawa i Sprawiedliwości, która w sobotę 24 czerwca odbyła się w Bogatyni na Dolnym Śląsku. To właśnie tam, w pobliże kopalni Turów przybyło około 15 tys. osób, by wspólnie mówić o potrzebie zjednoczenia Polski i przyszłości związanej z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi.

- To była piękna uroczystość, poryw patriotyzmu, polskości i tego co mamy w sercu. Była to przeciwwaga tego, co 4 czerwca (podczas marszu zorganizowanego przed Donalda Tuska red.) widzieliśmy na ulicach Warszawy. Tam manifestowano hasła pogardy, złości, nienawiści i agresji. My szliśmy z pozytywnym przekazem jedności i solidarności z Turowem i tym co należy się ludzkiej solidarności i sympatii do mieszkańców Bogatyni - podkreślała w poniedziałek 26 czerwca, podczas konferencji prasowej w Wodzisławiu Śląskim posłanka Teresa Glenc z Prawa i Sprawiedliwości.