Koronawirus w Wodzisławiu Śląskim. Dramat w szpitalu. Już 40 osób z personelu i 26 pacjentów zarażonych. Nie ma pieniędzy na walkę

Koronawirus w wodzisławskim szpitalu. Dramat trwa. Już 40 osób personelu i 26 pacjentów zarażonych. Nie ma pieniędzy na walkę

Według najnowszych danych, w szpitalu jest 26 zarażonych koronawirusem pacjentów, a także 40 osób z personelu medycznego.

- To lekarze, pielęgniarki, personel pomocniczy. Już w marcu straciliśmy prawie milion z tytułu zdjętych procedur medycznych. Obecnie pieniędzy wystarcza już tylko na wynagrodzenia dla pracowników. Nie ma pieniędzy na wymagalne zobowiązania, a więc zapłacenie dostawcom za środki, materiału, usługi, leki. My pilnie potrzebujemy na walkę z koronawirusem – wyjaśnia starosta wodzisławski, Leszek Bizoń.

Obecnie wszystkie dostępne pieniądze są przeznaczane na leczenie pacjentów i walkę z koronawirusem, jednak są one niewystarczające. Wciąż nie wiadomo, kiedy oddziały szpitalne zaczną normalnie działać, może to potrwać nawet ponad miesiąc, a to oznacza pogłębienie się kłopotów finansowych placówki.

Każde wsparcie ma więc znaczenie. Swoją pomoc oferują prywatne osoby, przedsiębiorcy, organizacje charytatywne, lokalne samorządy i inni. Tysiąc maseczek, a także posiłki i napoje dla personelu szpitali przebywającego na kwarantannie - to wsparcie, jakie w ostatnich dniach przekazało Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śl. Już 11 marca Zarząd Powiatu Wodzisławskiego umorzył PPZOZ pożyczki na łączną kwotę 830 tys. zł. Starosta Leszek Bizoń wystosował też wówczas apel do Wojewody Śląskiego o pomoc finansową z budżetu państwa. Na razie czeka na rezultat.

Dziesięcioro radnych Klubu “Wspólnota Samorządowa”, funkcjonującego w Radzie Powiatu Wodzisławskiego, przeprowadziło we własnym gronie prywatną zbiórkę pieniędzy na rzecz szpitali w Wodzisławiu Śl. i w Rydułtowach w celu wsparcia walki z koronawirusem. Każdy dał po 2 tysiące, co dało 20 tysięcy.

Starostwo i władze szpitala wprost proszą mieszkańców o wpłaty na rzecz szpitali. Podają konto: 63 1560 0013 2367 2176 2323 0001 z dopiskiem „wsparcie na rzecz walki z koronawirusem”. Na rzecz Szpitali w Wodzisławiu Śl. i w Rydułtowach zbiórkę prowadzi Caritas Archidiecezji Katowickiej. Wszyscy, którzy chcieliby pomóc, mogą tego dokonać poprzez wpłatę na konto: 36 8436 0003 0101 0409 5947 0002 z dopiskiem: „darowizna na rzecz walki z koronawirusem”.

- Potrzeby szpitali rosną z dnia na dzień, a możliwości finansowe są bardzo ograniczone. Szpitale obciążone są wysokimi kosztami związanymi z zakupem dodatkowych środków ochrony indywidualnej, środków ochrony oraz sprzętu medycznego. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni oraz personel pomocniczy są na pierwszej linii frontu walki o zdrowie i życie pacjentów, a teraz odbywa się to w wyjątkowo stresujących i trudnych warunkach. Jeśli chcielibyście wesprzeć ich w tych działaniach, okazać solidarność to bardzo serdecznie o to prosimy. Zawalczmy wspólnie o wyposażenie naszych lekarzy, pielęgniarek i pozostałych pracowników naszego szpitala! - czytamy w apelu.