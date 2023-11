Lodowisko w Pszowie - ruszył sezon! Jest wielu chętnych. Godziny otwarcia, ceny, szczegóły związane z korzystaniem z obiektu ZDJĘCIA

Otwarcie sezonu zimowego na lodowisku w Pszowie. Pogoda pozwoliła, by pierwsi łyżwiarze pojawili się na lodowej tafli już w piątek, 10 listopada. Cennik oraz zasady korzystania z obiektu nie zmieniły się od zeszłego roku. Za godzinne ślizgawki zapłacimy jak w poprzednim sezonie: 10 zł za bilet normalny i 7 zł za bilet ulgowy. Jak bawili się młodzi i starsi łyżwiarze na pszowskim lodowisku w poniedziałek 13 listopada?

Zaczął się sezon na lodowisku krytym w Pszowie. Godziny otwarcia, ceny

Otwarcie sezonu na sztucznym lodowisku w Pszowie. Z ogólnodostępnego obiektu można korzystać według dotychczasowego harmonogramu, dostępnego w hali i w internecie. W weekendy pierwsze ślizgawki rozpoczynają się o godz. 8:00, a ostatnie o 21:30. W tygodniu do 15:00 z lodowiska korzystają szkoły oraz grupy zorganizowane, a ogólnodostępne wejścia na lodową taflę przewidziano od 15:30. Bieżące informacje z lodowiska publikowane są przede wszystkim na Facebooku „Lodowisko Pszów – profil miejski”: https://www.facebook.com/profile.php?id=100075789165285 W sezonie z lodowiska w Pszowie korzysta 70 – 80 tysięcy osób Krzysztof Jaroch, zastępca kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie, mówi, że sezon na lodowisku zaczyna się zwykle w pierwszej połowie listopada. O otwarciu obiektu decyduje… pogoda; na dworze nie może być za ciepło.

"Dzisiaj jesteśmy po weekendzie, w którym rozpoczął się sezon na naszym lodowisku. Obiekt otwarliśmy w piątek 10 listopada. Do niedzieli nasze lodowisko odwiedziło około 3000 łyżwiarzy, wypożyczyliśmy ponad 700 par łyżew. Mamy dobry start. Obiekt jest perfekcyjnie przygotowany, dysponujemy świetną taflą lodową" – zapewnia Krzysztof Jaroch. Jak zaznacza, po każdej godzinie na ślizgawkę wyjeżdża maszyna do pielęgnacji lodu, czyli rolba. Pszowskie lodowisko odwiedza w ciągu roku 70 – 80 tysięcy łyżwiarzy. "Mamy nadzieję, że w tym sezonie również będzie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem. Zapraszamy serdecznie. Sezon potrwa do końca lutego. Przewidujemy różne atrakcje, jak choćby Św. Mikołaja na lodzie. Imprezy te cieszą bardzo dużym zainteresowaniem" – wskazuje zastępca kierownika ZGKiM.

Harmonogram i cennik krytego lodowiska w Pszowie

Ceny na lodowisku nie zmieniły się i można płacić kartą. Za godzinne ślizgawki uiścimy jak w poprzednim sezonie: 10 zł za bilet normalny i 7 zł za bilet ulgowy. Z ulg korzystają: dzieci do 6 lat, dzieci i młodzież ucząca się (po okazaniu legitymacji szkolnej), studenci do 26 lat (po okazaniu legitymacji studenckiej) oraz emeryci i renciści (po okazaniu legitymacji emeryta-rencisty). Bilet rodzinny 2 plus 3 kosztuje 30 zł za godzinę jazdy na łyżwach, z którego razem mogą skorzystać maksymalnie 2 osoby dorosłe i 3 dzieci (dzieci lub młodzież ucząca się po okazaniu legitymacji).

Ponadto, nadal przy zakupie biletów normalnych i ulgowych honorowana jest Karta „Rodzina 3+” wraz z karnetem dostępnym w Urzędzie Miasta Pszów. Bezpłatnie z obiektu korzystają dzieci i młodzież placówek oświatowych z Pszowa wraz z opiekunem w ramach zorganizowanych zajęć szkolnych oraz opiekunowie innych grup zorganizowanych (jeden opiekun na każde 15 osób). Harmonogram i cennik lodowiska: http://lodowisko.pszow.pl/harmonogram.pdf

Tu można wypożyczyć łyżwy i naostrzyć swój sprzęt Łyżwy w miarę dostępności wypożyczyć można za 6 zł na godzinę (obowiązuje kaucja 20 zł od każdej pary osobno w odliczonej gotówce). Za 12 zł można też skorzystać z usługi ostrzenia swoich łyżew. Warto jednak nie odkładać ostrzenia na ostatni moment, bo przy dużej liczbie klientów szlifiernia może być chwilowo nieczynna. Natomiast kaucja zwrotna za klucz do szafki w szatni wynosi 10 zł (odliczona gotówka). Na kaucję za łyżwy oraz klucz trzeba mieć przy sobie odliczone pieniądze, bo nie zawsze kasa może je rozmienić. Na lodowej tafli najlepiej korzystać z własnego, dopasowanego i sprawdzonego sprzętu. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się również jazdę we własnym kasku i w rękawiczkach. Dla amatorskich drużyn hokejowych możliwy jest godzinowy wynajem tafli za 210 zł, wyłącznie w tygodniu od poniedziałku do czwartku po ogólnodostępnych ślizgawkach i na podstawie odrębnych ustaleń z administratorem lodowiska (ZGKiM w Pszowie).

Na terenie obiektu znajduje się duży parking dla klientów. Dostępne są również automaty z przekąskami oraz ciepłymi i zimnymi napojami, w tym mieloną kawą parzoną ciśnieniowo. Automaty przyjmują płatności kartą i gotówką. Bezpłatnie korzystać można również chodzików do nauki jazdy na łyżwach (foczki i rolby), przeznaczonych dla dzieci do 9 lat. Obiekt objęty jest monitoringiem wizyjnym. Do odwołania nieczynna jest widownia oraz siłownia.