Ogromny sukces Zespołu Pieśni i Tańca Vladislavia. Pierwsza nagroda na ogólnopolskim festiwalu w Katowicach. Zainspirowani folklorem!

Choreografię do zwycięskiego pokazu przygotowała Dominika Brzoza-Piprek. Medalowa okazała się grupa młodzieżowa „F”, która na co dzień trenuje w Amatorskim Ruchu Artystycznym w WCK. Sukces jest niemały, ze względu na spory prestiż imprezy. Gospodarzem Power 2023 był Pałac Młodzieży w Katowicach, a festiwal miał charakter ogólnopolski. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Katowic.

- To był dzień pełen emocji. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i dumni z nagrody. To kolejna wspaniała przygoda, której długo nie zapomnimy. Dziękujemy organizatorom za wspaniałe przyjęcie. - mówi Dominika Brzoza-Piprek, główny instruktor i choreograf Vladislavii.

Udział zespołu w konkursie jest już coroczną tradycją. Zespół zawsze jest na festiwalu wyróżniany i doceniany, jednak wygrać udało mu się po praz pierwszy, co stanowi ogromny powód do dumy. Obecnie „Vladislavia” przygotowuje się do dwóch bardzo ważnych wydarzeń artystycznych, koncertu zatytułowanego „Wiara... Nadzieja... Miłość...” zaplanowanego na 3 czerwca w Wodzisławskim Centrum Kultury oraz wystawy poświęconej 40-letniej tradycji i historii ZPiT Vladislavia, której otwarcie w Muzeum Miejskim w Wodzisławiu Śląskim zostało zaplanowane za koniec czerwca br.