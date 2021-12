Policjant wskoczył do stawu, by z lodowatej wody ratować dzieci. Okazało się, że kierowca skłamał... Barbara Kubica-Kasperzec

ARC KMP Wodzisław Śl.

Lekkomyślność? Czy po prostu głupota? Trudno, w zasadzie inaczej nazwać zachowanie mężczyzny, który wjechał swoim autem do stawu, a interweniującym na miejscu zdarzenia policjantom, powiedział, że we wraku znajduje się trójka dzieci. Jeden z mundurowych natychmiast wskoczył do lodowatej wody, ale w aucie nikogo nie było. Okazało się, że mężczyzna skłamał...