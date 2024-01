Prasówka z grudnia 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Wodzisławiu Śląskim? Bądź na bieżąco

NAJBOGATSZE firmy w Wodzisławiu Śląskim! Które firmy w naszym mieście prosperują najlepiej i były w stanie wypracować największy zysk? Oto lokalne „Diamenty Forbesa”. W czołówce Galon, SAS i KR Center! Publikujemy zestawienie 10 firm z naszego miasta, które zakwalifikowały się do tego popularnego rankingu.

Te STYLÓWKI wprawią w SZOK! Przez miasto idzie pani w sukience z drobnej siateczki spod której widać bieliznę, krótka spódniczka na mrozie, kultowe już skarpety w sandałach, przezroczyste legginsy a pod nimi stringi... - to tylko niektóre z przykładów tych najbardziej oryginalnych - które niejednokrotnie wywołały konsternację u przechodniów! Te zaskakujące "stylówki" sfotografowano m.in. na ulicach miast w woj. śląskim i nie tylko.

Wodzisławscy radni przyjęli budżet miasta na 2024 rok. Na grudniowej sesji, za uchwałą głosowało 13 radnych, dwoje było przeciw, czterech wstrzymało się, a dwóch było nieobecnych. Miasto planuje dochody 250 559 264 zł, wydatki mają wynieść 255 690 816 zł. Deficyt oszacowano więc na nieco ponad 5 mln zł.

Kupiłeś te rzeczy przed Świętami? Sklepy wycofały te produkt z półek. Tuż przed świętami, w czwartek 21 grudnia Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nowy komunikat, ws. kolejnego już produktu wycofanego ze sklepów - tym razem chodzi o żmiód! Mamy dla was LISTĘ potencjalnie niebezpiecznych produktów, które SANEPID wycofał ze sklepów przed świętami. Te produkty jeszcze do niedawna były do kupienia w sklepach m.in. Biedronce, Lidlu czy Carrefourze. Spożycie tych produktów w skrajnych przypadkach może skończyć się w szpitalu lub nawet śmiercią!