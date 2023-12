Taneczne mikołajowe show SPIN-u. Wodzisławskie Centrum Kultury zauroczone występami. Zobaczcie te piękne choreografie ZDJĘCIA

9 grudnia, SPIN z Wodzisławskiego Centrum Kultury zdobył dwa złote medale na wspomnianej imprezie. Zespół przygotowała choreografka Elżbieta Lasocka. W koncercie mikołajkowym młodzi artyści pokazali tańce do muzyki świątecznej. Po wydarzeniu była wigilijka z udziałem tancerzy oraz ich rodzin.

Wystąpili starsi, młodsi i najmłodsi z Klubu Tańca Towarzyskiego SPIN

- Wystąpią dzisiaj starsi, młodsi i najmłodsi. Jest to koncert mikołajkowy, który organizujemy co roku. Przychodzą na niego rodzice, dziadkowie, wujkowie oraz inne zaproszone osoby. Pierwszą część imprezy uświetniamy tańcem do muzyki świątecznej. Są to świeże układy taneczne – powiedziała nam Elżbieta Lasocka, instruktor choreograf Klubu Tańca Towarzyskiego SPIN.