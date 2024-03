Prezes Odry kandyduje na prezydenta Wodzisławia Śląskiego. Swój przekaz kieruje do osób o różnych poglądach. Jaki ma program? Ireneusz Stajer

Wychowałem się na wodzisławskich osiedlach, ukończyłem dawną Szkołę Podstawową nr 6, jak i popularną wodzisławską „górniczówę”. Niemal od urodzenia jestem sportowcem, wiernym kibicem, a obecnie społecznym prezesem wodzisławskiej Odry. Mężem i ojcem trzech synów –przekazuje Marcin Piwoński. Mat. prasowe Zobacz galerię (6 zdjęć)

Marcin Piwoński to kolejny kandydat do urzędu prezydenta Wodzisławia Śląskiego. Społeczny prezes klubu sportowego Odra startuje z KWW Łączy Nas Wodzisław. Ma 45 lat i wyższe wykształcenie. - Swój przekaz kierujemy do osób, które chcą zmian i chcą działać mając przy okazji pomysły na poprawę życia mieszkańców – wskazuje Piwoński. Poznajcie tego kandydata.