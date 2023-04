Pszów buduje nowy PSZOK. Ma być wygodniej, bezpieczniej i bez ograniczeń jakościowych. Na jakim etapie jest ta ważna inwestycja?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2021 roku wytworzyliśmy średnio 358 kg odpadów komunalnych na osobę. To o 16 kg więcej niż rok wcześniej. Dlatego w pierwszej kolejności ważnym jest, by ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów. Sposobów na to jest bardzo wiele. Idąc na zakupy zabierajmy własną torbę i rezygnujmy z jednorazówek. Wykorzystujmy ponownie opakowania, zmniejszajmy ilość plastiku i wybierajmy produkty trwałe.

- Takie miejsce umożliwi naprawę uszkodzonych przedmiotów zamiast wyrzucania ich do śmieci. Rzeczy będą mogły trafić do osób, które ich potrzebują zgodnie z uchwalonym regulaminem PSZOK-u. Szczególnie będziemy otwarci na osoby o niższych dochodach. Realne oszczędności widoczne są tu gołym okiem właściwie dla każdego. Zmniejszają się wydatki na zakupu nowych przedmiotów oraz koszty związane z utylizacją odpadów – dodaje Piotr Kowol.

Mądra segregacja

Niezwykle istotnym jest, by rzeczy przeznaczone do wyrzucenia mądrze segregować. Dzięki temu ograniczymy ilość odpadów, które trafiają na składowiska, a to oznacza mniejsze koszty dla społeczeństwa i środowiska. Lepiej wysegregowane odpady to lepszy surowiec do recyklingu, w efekcie zmniejszamy zużycie surowców naturalnych. Efekt długofalowy to poprawa warunków do życia dla ludzi, roślin i zwierząt.

Dobrze segregowany papier, szkło i tworzywa sztuczne mogą się jeszcze przydać. 1 szklana butelka to 4 godziny świecenia żarówką, a z 35 butelek PET można wytworzyć nowy polar. Selektywnie zebrane przez mieszkańców odpady takie jak papier, plastik, metal, szkło i opakowania wielomateriałowe, a także odpady ulegające biodegradacji odbierane są sprzed ich nieruchomości. Pozostałe frakcje można dostarczyć do PSZOK-u.