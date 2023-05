Pszów zmienia pokopalniany krajobraz. W dawnym punkcie opatrunkowym będzie żłobek, a szyb Ryszard to będzie park edukacyjny

Żłobek w dawnym magazynie. Pszów rewitalizuje pokopalniane tereny

Pierwsza z inwestycji, czyli stworzenie miejsca opieki nad dziećmi do 3 roku życia, ma zostać zrealizowane w drugiej połowie 2026 roku. - W Pszowie powstanie żłobek dla 18 dzieci. Inwestycja zostanie sfinansowana w ramach programu „Maluch+” 2022-2029. Miejski żłobek zostanie ulokowany na parterze dawnego kopalnianego punktu opatrunkowego i działu zaopatrzenia. Na modernizację obiektu i dostosowanie go do wymogów związanych z tym rodzajem działalności miasto otrzymało dotację w wysokości ponad 732 tys. zł - informuje Hanna Blokesz-Bacza z pszowskiego Urzędu Miasta. Trzykondygnacyjny budynek znajduje się na terenie ParkAnów (tak nazwano pokopalniane tereny, które mają być stopniowo rewitalizowane - red.) zlokalizowanych wzdłuż ul. Ks. P. Skwary. Władze miasta mają konkretny pomysł także na pozostałe piętra. Na pierwszej kondygnacji zorganizowane zostaną lokale na start dla młodych biznesmenów z Pszowa, którzy zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Ponadto swoje miejsce znajdzie tu również centrum organizacji pozarządowych i izba pamięci poświęcona miastu i kopalni. Żłobek ma być gotowy do sierpnia 2026.