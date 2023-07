Śnięte ryby na Odrze. Akcja w Chałupkach powoli dobiega końca. "W wodzie nie pojawiają się już padłe ryby"

W piątek 28 lipca nad ranem, przeprowadzono monitoring na Odrze na pograniczu polsko-czeskim, gdzie nie stwierdzono już kolejnych padłych ryb. Dotąd z rzeki wyłowiono około 1,5 tony śniętych ryb. Jak wynika z dotychczasowych informacji, przyczyna tej sytuacji leży po czeskiej stronie rzeki.

- Nic nie wskazuje na nagłą śmierć ryb, czekamy na dalsze wyniki badań. To po czeskiej stronie musiało się coś wydarzyć. Możliwe, że jest to związane z bardzo wysokimi temperaturami i niską zawartością ilości tlenu w wodzie, który jest odwrotnie rozpuszczalny w stosunku do temperatury w wodzie. Te duże ryby mają najmniejsze szanse do przeżycia, a właśnie tych dużych ryb znajdowanych jest najwięcej - mówił w czwartek 27 lipca Konrad Kuczera, zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.