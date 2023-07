Prasówka tygodniowa z 30.07.2023 w Wodzisławiu Śląskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Zadłużenie Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przekroczyło 61 mln zł. Zobowiązania wymagalne urosły do ponad 7 mln zł. Na dniach będą zawieszone dwa szpitalne oddziały: ponownie pediatryczny oraz chirurgiczny. Dług narastał latami, zmieniali się dyrektorzy. Powodem zawieszenia oddziałów jest brak lekarzy specjalistów na rynku. Ci którzy są, odchodzą do placówek wojewódzkich i klinicznych. Szpitalami zawiaduje powiat wodzisławski. Jaka przyszłość czeka lecznice w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach?

We wtorek (25 lipca), Rada Miasta Radlina przyjęła zasady, tryb i kryteria naboru najemców mieszkań w planowanym nowym bloku przy ulicy Wiosny Ludów. Będzie to pierwsza tego typu inwestycja przy udziale miasta. Budynek postawi spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk Południe z Bielska Białej. Część mieszkańców pobliskich domów wielorodzinnych obawia się jednak, że wskutek robót stracą swoją oazę ciszy i zieleni gdzie teraz żyją.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Wodzisławiu Śląskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To rewelacyjny pomysł - stwierdzają wodzisławianie i przyjezdni. Przed budynkiem dworca kolejowego w Wodzisławiu śląskim stanął… Psi Bar. Wykonali go pracownicy Służb Komunalnych Miasta. Zmęczone spacerem czworonogi mogą w tym miejscu zjeść i napić się wody. To duża ulga dla psiaków, zwłaszcza w czasie upałów. Psi Bar jest inicjatywą urzędu miasta, a miski z wodą i karmą zapełniają pracownicy dworca. Pilnują, by zawsze były pełne. Wodzisławianie oraz przyjezdni chwalą pomysł i wykonanie.

Nabiera tempa przebudowa placu Radlińskich Olimpijczyków. To centralny punkt miasta, przy którym znajduje się między innymi kryta pływalnia MOSiR-u. Zdemontowano już większość kostki brukowej, trwa przebudowa kanalizacji deszczowej oraz szereg innych prac. Jak będzie wyglądał pl. Radlińskich Olimpijczyków po modernizacji modernizacji?

Na ten dzień czekaliśmy niemal rok! Dzięki 12,8 mln zł, jakie miasto pozyskało z Rządowego Funduszu Polski Ład - Ośrodek Rekreacyjny Balaton został zmodernizowany, a teraz zaplanowano wielkie otwarcie tej inwestycji po zmianach. We wtorek, 15 sierpnia br. na terenie obiektu odbędzie się wydarzenie po brzegi wypełnione atrakcjami.

To już w sobotę, 29 lipca odbędzie się 20. odsłona najgorętszego wydarzenia w regionie. Mowa oczywiście o Najcieplejszym Miejscu na Ziemi - Reggae Festiwalu w Wodzisławiu Śląskim. Przygotujcie się na ekscytujące koncerty i niezapomniane chwile spędzone wśród ludzi, dla których reggae to nie tylko muzyka, ale także sposób życia. Wydarzenie odbędzie się na Stadionie Aleja (ulica Bogumińska 8). Start o godzinie 17:00.

Prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca ogłosił na swoim profilu faceebookowym, że będzie kandydował w jesiennych wyborach do Sejmu RP. Potwierdziły się zatem pogłoski krążące od pewnego czasu w regionie, że powalczy o mandat posła. Do parlamentu wystartuje najprawdopodobniej z listy Koalicji Obywatelskiej. Mówi, że zależy mu, by każdy w naszym kraju miał równy start i stabilnie mógł się rozwijać.

Pszowskie sanktuarium obchodzi 300-lecie obecności obrazu Matki Bożej Uśmiechniętej w Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. XVIII-wieczny kościół z cudownym wizerunkiem Maryi oraz kalwaryjskie dróżki ze stacjami Drogi Krzyżowej to jedno z głównych górnośląskich miejsc pielgrzymkowych. Co roku sanktuarium odwiedzają tysiące pielgrzymów. We wrześniu 2023, odbędzie się trzydniowa kulminacja jubileuszowych obchodów. Jakie wiernych czekają uroczystości?