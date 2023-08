Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich pod tytułem „Zioła dla zdrowia Polek i Polaków”. Jak wyglądało wydarzenie? WIDEO

- Mało osób o tym wie, ale zanim przeszedłem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pracowałem w kancelarii premiera i w 2018 roku razem z panią minister Anną Gembicką przygotowywaliśmy ustawę o Kołach Gospodyń Wiejskich, która tak naprawdę pozwoliła na to, żeby te koła ożywić, czy zachęcić nowe do powstawania. Dzisiaj jak się spojrzy na te koła w całej Polsce to jest nasz skarb — mówił Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych — Teraz zajmuje się sprawami zagranicznymi, ale prawdę mówiąc, jeśli chodzi o kwestie międzynarodowe, my również promujemy polską kulturę. Więc to, co robią Koła Gospodyń Wiejskich, to też jest element, którymi się bardzo lubimy chwalić na świecie — dodawał.