Trwa wielka przebudowa ulicy Jastrzębskiej w Wodzisławiu Śl. i Wodzisławskiej w Mszanie. Droga rozkopana, ruch wahadłowy i objazdy.

Remont ul. Jastrzębskiej w Wodzisławiu Śl.

Problemy kierowców w Wodzisławiu Śl. zaczynają się tuż przy rondzie 750-lecia, obok popularnej sieciówki fast-food. Z ulicy Witosa niemożliwy jest zjazd na ulicę Jastrzębską, czyli drogę wojewódzką 933. Do wiaduktu od strony centrum miasta ułożono już asfalt. Do wykonania pozostał chodnik z krawężnikami. Widać za to nowe latarnie. Po drugiej stronie wiaduktu asfaltu jeszcze nie ma.

Objazd tego zamkniętego odcinka poprowadzono ulicą Łużycką (DW 932). Na skrzyżowaniu z DW 933 rozkopany jest prawy pas jezdni (jadąc od Marklowic). Kilkaset metrów dalej kierowcy poruszają się starym fragmentem ulicy Jastrzębskiej. Na sąsiednim trwają prace. Wyłożona jest warstwa podbudowy. Widać też przygotowaną kanalizację deszczową i okablowanie prowadzące do latarni.

Bez większych utrudnień poruszamy się DW 933 na wysokości Cyganka. Przy skrzyżowaniu z ulicą Kopernika światła włączone są w tryb awaryjny. Na przykładzie tego fragmentu widać jak bardzo potrzebny był remont. Dziury, koleiny, jazda jest bardzo utrudniona.