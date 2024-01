Tygodniowy przegląd prasy 7.01.2024: Wodzisław Śląski, 31.12-6.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Wodzisławia Śląskiego

5 stycznia 2024 roku po godzinie 14.00, w kopalni Rydułtowy doszło do wypadku, w wyniku którego jedna osoba została poszkodowana. Rannego pracownika dozoru górniczego do szpitala przetransportowało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jak informuje Tomasz Głogowski, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej, nieznane są przyczyny zdarzenia, które będą dopiero badane przez specjalną komisję.

Wodzisławscy seniorzy w czwartek 4 stycznia zmierzyli się w konkursie znajomości śląskiej godki. Zwyciężczynią została Ilona Procek, która w nagrodę wyjedzie do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Organizatorzy zaprosili wszystkich tych, którzy kochają kulturę śląska do wspólnego oglądania zmagań nestorów w Pałacu Dietrichsteinów. Jakie atrakcje zafundowali organizatorzy?

NIERUCHOMOŚCI. Kup dom z działka w atrakcyjnej cenie! Nowy rok przyniósł spora liczbę licytacji komorniczych domów w woj. śląskim - tych jest dość sporo w styczniu 2024! Zebraliśmy dla was 20 ofert. Są tu budynki tańsze do remontu, jak i te już wykończone, do zamieszkania. Ceny rozpoczynają się od ok. 95 tys. złotych. Tak więc, jeżeli szukasz domu po okazyjnej cenie - dobrze trafiłeś! Wystawione na licytacji budynki, są zawsze poniżej ceny rynkowej.

KOMUNIKAT. W piątek, 29 grudnia Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nowe komunikaty, ws. produktów wycofanych ze sklepów - tym razem są to chipy i suplement diety! Co jeszcze zostało wycofane ze sklepów w ostatnich dniach? Oto LISTA potencjalnie niebezpiecznych produktów, o których informuje SANEPID. Jeszcze do niedawna były one do kupienia w popularnych dyskontach czy marketach. Spożycie tych produktów w skrajnych przypadkach może skończyć się w szpitalu lub nawet śmiercią!

WODZISŁAW ŚLĄSKI. Fabryka Eko-Okien na Olszynach już działa. Trwa intensywna rekrutacja nowych pracowników na wszystkie działy produkcyjne. Te uruchomione mają zostać z początkiem nowego roku. Jak zapowiada Adam Wita, przedstawiciel Eko-Okien, moce produkcyjne w wodzisławskiej fabryce będą sukcesywnie zwiększane z miesiąca na miesiąc. Docelowo pracę znaleźć ma tu 3000 osób.