Centrum przesiadkowe w Rydułtowach nabiera kształtu. Teren zagospodarowany, pora na budynek z poczekalnią. Podsumowanie projektu ZDJĘCIA

- To może być niebezpieczne dla najmłodszych. Dzieci są ruchliwe, więc któreś może ponieść fantazja i wybiegnie za daleko. Należałoby jakoś to miejsce zabezpieczyć. Najwięcej ich przychodzi w weekendy – mówi pan Krzysztof.

- To jest miejsce dedykowane małym dzieciom, które czekają wraz z rodzicami na pociąg czy na autobus. Nie jest to typowy plac zabaw. Bazowaliśmy na doświadczeniu innych miast, by mieć w takim miejscu infrastrukturę, która będzie służyła również najmłodszym. Bo to oni są najbardziej niecierpliwi, więc oczekując na pociąg lub autobus mogą korzystać z bardzo fajnych trampolinek. Powinniśmy skupiać się na pozytywnych aspektach tej infrastruktury – wskazuje Mariola Bolisęga.

Dzieciom nie można zabronić, by przychodziły się tu bawić lub przechodząc, poskakały sobie na trampolinkach. Urząd miasta będzie apelował do rodziców, by przypilnowali swoje pociechy. Miasto będzie monitorowało teren.

W konferencji „Miasto nigdy nie będzie lepsze niż jego mieszkańcy – Blask Szarloty” w RCK Feniks projekt "W cieniu Szarloty - jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy" uczestniczyli m.in. przedstawiciele norweskiej gminy partnerskiej Øvre Eiker, innych polskich miast korzystających z Funduszy Norweskich oraz senator Henryk Siedlaczek. Odbyły się panele dyskusyjne.