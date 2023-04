W Wodzisławiu rusza odstrzał redukcyjny dzików. Dorosłe osobniki zapuszczają się aż na starówkę. Stanowią zagrożenie dla ludzi ZDJĘCIA

- Zaczniemy na dniach, myśliwi podpisali już umowy z kołem łowieckim, do czego zobowiązują przepisy prawa. Każdy myśliwy musi mieć odpowiednią kamizelkę. Ich produkcja też trochę trwała. Jesteśmy przygotowani do odstrzału – mówi prezes koła, Mirosław Pełeszuk.

Zgodnie z decyzją, myśliwi zostali zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności tak, aby nie powstało zagrożenie dla osób postronnych. Odstrzał jest możliwy w odległości nie mniejszej niż 150 m od zabudowy i będzie prowadzony głównie w godzinach żerowania zwierzyny (przeważnie od zmierzchu aż do wschodu słońca).

Podstawowym przymiotem obiektu użyteczności publicznej jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb obywateli. Zatem droga publiczna - jako obiekt wykorzystywany przez ludność do poruszania się i zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych - jest obiektem użyteczności publicznej, a co za tym idzie, podlega szczególnej ochronie przewidzianej w przepisie art. 45 ust. 3 ustawy z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1123 ze zm.).

Próby chemicznego odstraszania nieskuteczne

Na stan zagrożenia dla obiektów użyteczności publicznej reagowały służby miejskie, które od 3 stycznia do 3 listopada 2022 r. wydały 86 sztuk preparatu Hukinkol, służącego do chemicznego odstraszania dzików. Interwencje w tej sprawie przeprowadzała także Straż Miejska Wodzisławia Śląskiego. Nie przyniosły one jednak spodziewanego rezultatu. Stąd konieczność dokonania odstrzału redukcyjnego.

Miasto apeluje do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.