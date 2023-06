Przebudowa ul. Czarnieckiego w Wodzisławiu. Na jednym odcinku obowiązuje ruch jednokierunkowy. Jakie utrudnienia czekają kierowców? ZDJĘCIA

Dwa kilometry Czarnieckiego do przebudowy

Przypomnijmy, że w ramach zadania przebudowany jest dwukilometrowy odcinek od skrzyżowania z ul. Jastrzębską (droga wojewódzka) do skrzyżowania z ul. Mszańską, Turską i Skrzyszowską. Utrudnienia na odcinku od ulicy Jastrzębskiej do ulicy Odrodzenia potrwają do końca wakacji. Inwestycja będzie kosztowała ponad 13 mln zł. Starostwo pozyskało ponad 7 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałą kwotę wyłożyły i powiat miasto Wodzisław Śląski. Wykonawcą jest wyłoniona w przetargu firma Auto Trans Asfalty Sp. z o.o. z Gierałtowic i ma czas do 20 listopada tego roku.