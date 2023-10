Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś pozwał prezydenta Wodzisławia Mieczysława Kiecę. Chodzi o sprawę sprzed roku

- Po tych słowach pana Kiecy, wysłałem do niego oficjalne pismo, żeby sprostował nieprawdę, by powiedział co to za współpracownik, bo żaden z moich współpracowników z nim nie rozmawiał. Żeby sprostował te informacje, przeprosił na swoim Facebooku. Zawezwałem go do próby ugodowej. Chciałem wyjaśnić tę sprawę. Pan Kieca nie był zainteresowany, żadne pismo do mojego biura nie dotarło. Moje pismo pozostało bez odpowiedzi i w związku z tym pozwałem pana prezydenta Mieczysława Kiecę za kłamstwa. Pozwałem go o ochronę dóbr osobistych. Wniosek został złożony w lipcu do Sądu Okręgowego w Rybniku, który jest właściwy w tych sprawach i wezwałem do przeprosin. Wezwałem do wpłaty 10 tys. zł zadośćuczynienia na cel społeczny i to postępowanie jest w toku - mówił w środę 4 października Michał Woś.