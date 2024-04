Oświatowe Centrum Nauki i Techniki w Wodzisławiu Śl. z szansą na ważną nagrodę. Aż 20 tys. zł za nowatorską inicjatywę edukacyjną!

Przewroty zostaną przyznane w dwóch kategoriach:

lokalnej – dotyczącej inicjatyw skierowanych do lokalnych społeczności (np. uczniów konkretnej szkoły, mieszkańców osiedla, dzielnicy, wsi, miasta), które mają oddziaływanie na konkretną, policzalną społeczność;

ogólnopolskiej – dotyczącej inicjatyw skierowanych do szerokiego grona odbiorców i obejmującej swoim zasięgiem społeczność ponadlokalną.

Oświatowe Centrum Nauki Techniki zostało finalistą w kategorii lokalnej

Warto przypomnieć, że Oświatowe Centrum Nauki i Techniki, które działa przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim stwarza możliwości rozwoju wielu umiejętności i zawodowych pasji. W Centrum znajdują się m.in. pracownie: mechatroniki ze stanowiskami komputerowymi i tablicą multimedialną, chemiczno-fizyczna z szafami laboratoryjnymi, ceramiczna z piecami do wyrobu ceramiki i obróbki cieplnej szkła, gastronomiczna z potrzebnymi sprzętami kuchennymi, krawiecka ze stanowiskami z maszynami do szycia i stolarska z profesjonalnymi zestawami sprzętów oraz sale: fotograficzno-malarska z wystawami i sensoryczna – adresowana do najmłodszych, z interaktywną podłogą. Dyrektor tego miejsca jest dr Emilia Kopiec.