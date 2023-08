730 km Patrycji Mężyk na szlaku św. Jakuba. O swoich przeżyciach opowiedziała w Rydułtowach. Co i kogo spotkała na Camino? ZDJĘCIA WIDEO

Żona i matka dwojga maluchów

Patrycja Mężyk jest żoną Piotra i mamą dwójki dzieci na pełen etat – czteroletniej Marii i Teodora, który w październiku skończy dwa latka. Trudne warunki, piesze wędrówki, obcowanie z naturą są jej niestraszne. Aktualnie "ekstremalne" aktywności zostały nieco zredukowane przez obecność małych ludzi - wokół których kręci się cały jej świat. Jednak, nie zapominając o swoich potrzebach i marzeniach, stara się angażować całą rodzinkę do ruszania w teren. Zapewnia też że jeszcze kiedyś ruszy na Camino.

- Jak było się tam raz, to chce się wracać na szlak św. Jakuba. Ponieważ ścieżek do Santiago de Compostela jest dużo w całej Europie, więc co roku można iść inną drogą. Można nawet wyruszyć z własnego domu i dotrzeć do celu. To jest moje marzenie – przyznaje pani Patrycja.