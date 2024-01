Piechurzy XIII Marszu Pamięci im. Jana Stolarza dotarli do Wodzisławia Śląskiego

- Świetnie, że na trasie są też z nami młodzi ludzie. W naszej grupie jest chłopak, który ma 14 lat. Jest także 12-latek. [...] Janek (Stolarz red.) zawsze powtarzał - najważniejsza jest młodzież. Jeśli my pamiętamy i oni też pamiętają, to mogą to przekazać swoim dzieciom, wnukom i ta pamięć nie zaginie - wskazywał Robert Furtak dodając, że na trasie marszu w Studzionce, okoliczni mieszkańcy częstowali ciepłymi napojami piechurów. - Tak jak ich przodkowie podawali więźniom kawałek chleba, tak teraz oni witają uczestników marszu ciepłą kawą i herbatą - dodawał komandor marszu.