Druga Wodzisławska Giełda Wolontariatu za nami. Spotkanie w historycznych salach Pałacu Dietrichsteinów. Kto dostał statuetkę ZDJĘCIA

Wolontariusze nagrodzeni za pracę społeczną i wielkie serca

Jak podkreśla, są to wyróżnienia za pracę społeczną. Wolontariusze uczestniczą w ogromnej liczbie wydarzeń.

Wolontariuszką 2023 Roku została Edyta Mężyk, liderka Klubu Wolontariusza „Pomagamy” Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

- Nasz uniwersytet liczy ponad 530 osób, a klub wolontariusza w tym roku już 36 seniorów. I stale się powiększa. To są ludzie w wieku 65 plus najczęściej. Realizujemy bardzo szeroki program, na licznych polach. Przede wszystkim są to działania międzypokoleniowe; chodzimy do żłobków, przedszkoli, gdzie upowszechniamy regionalizm. Ostatnio szydełkowaliśmy, rozmawialiśmy po śląsku. Była mowa o naszych tradycjach i zwyczajach, w przyszłym tygodniu upieczemy ciasteczka. Zaproponujemy także warsztaty rękodzieła – wylicza pani Edyta.