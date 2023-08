Co posiada prezydent Wodzisławia Śląskiego? Mieczysław Kieca złożył oświadczenie majątkowe za 2022 r. Poznaj majątki pozostałych prezydentów

Co posiada prezydent Wodzisławia Śląskiego? Kliknij TUTAJ i sprawdź!

Oświadczenie majątkowe Mieczysława Kiecy, prezydenta Wodzisławia Śląskiego

Ile zaoszczędził, jakim samochodem jeździ? Ile dokładnie zarobił? Zapraszamy do lektury w galerii poniżej:

Zgodnie z przepisami, które obejmują osoby pełniące funkcję na przykład prezydenta miasta, każda z nich co roku jest zobowiązana do złożenia oświadczenia majątkowego. W związku z tym, prezydenci miast muszą zaktualizować informacje dotyczące zgromadzonych zasobów pieniężnych, nieruchomości, samochodów, udziałów w spółkach handlowych czy posiadanych w nich akcji. W tym celu sporządzają oni nowy dokument, w którym podają aktualne dane. Zobacz, jak prezentuje się oświadczenie majątkowe prezydenta Wodzisławia Śląskiego.

Prawo nakazuje, aby samorządowcy co roku składali i publikowali oświadczenia majątkowe. Dziś prezentujemy analizę oświadczenia prezydenta Wodzisławia Śląskiego, Mieczysława Kiecy. Zobaczcie, co znajduje się w jego oświadczeniu za 2022 rok.

W Polsce istnieje obowiązek składania oświadczeń majątkowych, jaki obejmuje przede wszystkim pracowników administracji publicznej. Celem wprowadzenia takiej praktyki było przeciwdziałanie korupcji, bowiem dokumenty te są ogólnodostępne dla wszystkich obywateli, którzy dzięki temu mają wgląd w zasoby osób, pełniących między innymi funkcje państwowe, samorządowe czy związane z wymiarem sprawiedliwości oraz obronnością. Pracownicy, obejmujący określone stanowiska co roku stają więc przed koniecznością składania oświadczenia majątkowego, czyli raportowania o aktualnym stanie własnego majątku. Poza informacjami na temat zgromadzonych środków pieniężnych, papierów wartościowych, samochodów, nieruchomości, a także udziałów w spółkach handlowych czy posiadanych w nich akcji, w oświadczeniu majątkowym takiej osoby można znaleźć też zapis o wziętych przez nią zobowiązaniach kredytowych oraz pożyczkach. W dokumencie jest również wzmianka o ewentualnie prowadzonej działalności gospodarczej lub członkostwie w spółdzielni bądź fundacji.

Informacje o majątkach prezydentów miast w Śląskiem

W związku z tym, że obowiązek corocznego składania oświadczenia majątkowego obejmuje również wszystkich prezydentów miast w Polsce przyjrzeliśmy się sytuacji osób, które stoją na czele ośrodków, znajdujących się na terenie województwa śląskiego. W kwietniu 2023 roku każda z nich przekazała dokumenty z aktualnymi danymi do urzędu wojewódzkiego, gdzie zostały one poddane wnikliwej analizie, a następnie skierowane do urzędów miejskich. W oświadczeniach majątkowych, prezydenci miast wykazali między innymi swoje zasoby finansowe w walutach polskiej i zagranicznych, a także wartość środków zainwestowanych w papiery wartościowe czy dochody, uzyskane z tytułów wynagrodzenia, dywidendy, wynajmu nieruchomości, świadczeń typu „500+”, umorzenia udziałów w spółce, dzierżawy powierzchni handlowej, a nawet dochody współmałżonka.