Czy II wojna światowa zaczęła się na Śląsku, pod Rybnikiem? Potwierdzają to stare meldunki. Tomasz Muskus znalazł je w Londynie ZDJĘCIA

Jak dodaje, wskutek przewagi wroga polski oddział musiał się wycofać. Przegrupował się w rejonie Rybnika i tam zaczęła się obrona.

- Pobliski Wodzisław nie miał być broniony. Tak zdecydowano, by polscy żołnierze uniknęli okrążenia. Doszło jednak do walk za Wodzisławiem w kierunku Jastrzębia-Zdroju pod Bożą Górą, która wówczas należała do Mszany. Tam 3 pułk ułanów pod dowództwem rotmistrza Ottona Zygmunta Eysmonta skutecznie powstrzymywał przez kilka godzin uderzenie niemieckiej 5 dywizji pancernej, która zmierzała w kierunku Pszczyny – opowiada wodzisławianin.