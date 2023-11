Prasówka z października 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Funkcjonariusze z Wodzisławia zatrzymali motocyklistę, który w obszarze zabudowanym rozpędził się do ponad 127 km/h. Przewożący pasażera 21-latek nie miał uprawnień do prowadzenia motocykla.

1 listopada nastąpi przeniesienie trzech rydułtowskich poradni specjalistycznych do Zespołu Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim. To oznacza zmiany dla wielu pacjentów.

Wybory 2023: Frekwencja. Znamy już najnowsze informacje dotyczące frekwencji na wyborach parlamentarnych 2023. Do godziny 17 w całej Polsce zagłosowało 57,54 proc. osób uprawnionych do głosowania. W województwie śląskim udział w wyborach wzięło 57,49 proc. uprawnionych wyborców. To o 11,27 punktów proc. więcej niż podczas poprzednich wyborów! Zobacz, ile osób do tej pory zagłosowało w Twoim mieście lub powiecie!