Eko Okna kończą budowę hali w Wodzisławiu Śl. To prawdziwy gigant. Firma zatrudni na Olszynach około trzy tysiące pracowników ZDJĘCIA Ireneusz Stajer

Na wodzisławskich Olszynach finiszuje budowa fabryki Eko Okien. Gigant z Kornic właśnie kończy tam swój kolejny w regionie zakład. Ogromne wrażenia robi hala produkcyjna, która wyrosła z ziemi. Można by tu przytoczyć słowa piosenki Golców, że w miejscu tym było ściernisko, a będzie San Francisco. Rzeczywiście, krajobraz przemysłowy sąsiaduje z uprawnymi polami. Ireneusz Stajer Zobacz galerię (20 zdjęć)

W Wodzisławiu Śląskim na Olszynach stoi już gigantyczna hala produkcyjna o wielkości 17 boisk piłkarskich. Ma aż 120 tysięcy metrów kwadratowych. Pracę docelowo znajdzie tam około trzy tysiące osób. To zakład należący do giganta z Kornic, czyli firmy Eko Okna. Póki co, nie wytwarza jeszcze okien. Stanie się to, gdy zostaną dokończone wnętrza, a w pomieszczeniach staną wszystkie urządzenia do produkcji.