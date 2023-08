Festyn na rzecz małej Nikoli z Wodzisławia Śląskiego. Dziewczynka czeka na operację w Stanach Zjednoczonych, potrzeba ponad 5 mln zł

Trwa festyn na rzecz małej Nikoli z Wodzisławia Śląskiego

Ponad 5 mln zł potrzeba, by mała Nikola Zebrala z Wodzisławia Śląskiego przeszła niezbędną operację, ratującą jej życie. Dziewczynka urodziła się 22 kwietnia 2022 roku z pojedynczą komorą serca, malpozycją pni tętniczych i zwężeniem tętnicy płucnej. Przeszła już dwie operacje i bardzo cierpi. Mimo, że jest bardzo wesołym i uśmiechniętym dzieckiem, każdy niewielki wysiłek daje o sobie znać. Jej rodzice i przyjaciele robią wszystko, by jak najszybciej zebrać potrzebne pieniądze, by mała Nikola mogła przejść niezbędną, kolejną już operację.

Dlatego też w niedzielę 13 sierpnia, w Rodzinnym Parku Rozrywki Trzy Wzgórza w Wodzisławiu Śląskim odbywa się festyn charytatywny "Otwórz serce dla Nikoli". Program jest bardzo bogaty, a wśród atrakcji przygotowano między innymi: prezentacje wyposażenia i umiejętności policji oraz straży pożarnej, licytacje, gry, zabawy i animacje dla dzieci, dmuchańce, ściankę wspinaczkową, a także popisy motocyklistów. Będą też występy artystyczne oraz gwóźdź programu - gotowanie z Remigiuszem Rączka. Cały dochód z imprezy zostanie przekazany na operację Nikoli w Stanach Zjednoczonych. Wydarzenie potrwa do godzin wieczornych, dlatego warto zarezerwować trochę czasu i pomóc małej Nikoli.