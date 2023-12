Zebrano całą kwotę potrzebną na leczenie małej Nikoli Zebrali z Wodzisławia! Dziewczynka będzie mogła przejść operację ratującą jej życie

Zebrano całą kwotę potrzebną na leczenie małej Nikoli z Wodzisławia!

To cudowna wiadomość, na którą najbliżsi małej Nikoli Zebrali z Wodzisławia Śląskiego czekali od dawna. Udało zebrać się całą wymaganą kwotę, dzięki której dziewczynka będzie mogła przejść niezbędną operację. W ramach zbiórki zebrano ponad 5,3 mln zł. To kwota, która pozwoli na przeprowadzenie operacji, pobyt, zakwaterowanie i transport. Teraz małą Nikolę czeka wyjazd do Bostonu, gdzie lekarze dadzą jej nadzieję na dalsze, zdrowe życie. Wylot do Bostonu zaplanowano na luty 2024 roku.