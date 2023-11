Zbiórka dla małej Nikolci z Wodzisławia przedłużona! Tylko w tydzień zebrano 1 mln zł. Wciąż potrzeba sporo pieniędzy

Już ponad 3,6 mln zł na koncie małej Nikoli Zebrali! Wciąż potrzeba sporo pieniędzy

Ponad 5 mln zł potrzeba, by mała Nikola Zebrala z Wodzisławia Śląskiego przeszła niezbędną operację, ratującą jej życie. Dziewczynka urodziła się 22 kwietnia 2022 roku z pojedynczą komorą serca, malpozycją pni tętniczych i zwężeniem tętnicy płucnej. Przeszła już dwie operacje i bardzo cierpi. Mimo, że jest bardzo wesołym i uśmiechniętym dzieckiem, każdy niewielki wysiłek daje o sobie znać. Jej rodzice i przyjaciele robią wszystko, by jak najszybciej zebrać potrzebne pieniądze, by mała Nikola mogła przejść niezbędną, kolejną już operację.