Konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości w Wodzisławiu Śl. Prezentacja kandydatów do rady powiatu i rad miast. Poznajcie nazwiska ZDJĘCIA

36 kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Rady Powiatu Wodzisławskiego, 27 do Rady Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz 13 do Rady Miasta Rydułtów – poznaliśmy te nazwiska w poniedziałek 11 marca na konwencji przedwyborczej w Wodzisławiu. Zaprezentowano również dwóch kandydatów PiS z ziemi raciborskiej do Sejmiku Województwa Śląskiego.

- Cieszę się, że Wodzisław stanął na wysokości zadania i skompletował kandydatów do samorządów miast Wodzisławia i Rydułtów oraz rady powiatu. To jest dla nas bardzo ważny powiat, jeden z najbardziej prawicowych na Śląsku. Liczymy na dobry wynik, ale to oczywiście zależy od was, bo to wy jesteście najbliżej ludzi – powiedział poseł PiS Bolesław Piecha, uczestniczący w konwencji.