Krypta dawnych właścicieli Gołkowic w kościele św. Anny odsłonięta. To perła ziemi wodzisławskiej. Gmina Godów zaprasza ZDJĘCIA

Trzeci kościół na tym samym miejscu

Gospodarz tego miejsca ksiądz Adam Baron mówi, że kościół św. Anny jednoczył mieszkańców duchowo (w modlitwie) zanim w 1956 roku powstała parafia. Wcześniej chodzili na msze do sąsiedniego Godowa.

- Ten kościół, przed którym stoimy, to już trzecia budowla sakralna w tym miejscu. Wcześniej stała tutaj kaplica św. Michała Archanioła. Kiedy zaczęła chylić się ku upadkowi, została rozbudowana i nazwana kościółkiem św. Anny Matki. Później i on zaczął popadać w ruinę. Dzięki staraniom mieszkańców, a zwłaszcza nieżyjącego już Józefa Grzonki, w 1878 roku rozbudowano go do obecnych rozmiarów - zaznacza ks. Adam Baron, proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego (główny kościół w Gołkowicach – red.) i św. Anny.