Prasówka z czerwca 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Wodzisławiu Śląskim? Bądź na bieżąco

Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjnego Balaton w Wodzisławiu Śl. dobiega końca. To największa prowadzona obecnie inwestycja oraz największy miejski plac budowy. Wykonano już m.in. elewację z okładziny drewnianej w magazynie sprzętu pływackiego oraz ścianki działowe z GK w budynku rekreacyjno-socjalnym.

Ruch Rydułtowy działający w ramach zespolonej KWK ROW jest najstarszym czynnym zakładem wydobywczym w subregionie rybnicko – wodzisławskim. Jego początki sięgają… 1797 roku. Część samodzielnej niegdyś kopalni Rydułtowy już nie fedruje węgla. Jednym z historycznych elementów jest zasypany Szyb Leon III. Miasto planuje zrewitalizować nadszybie oraz przyległe do niego budynki i przekazać inwestorom. Natomiast na ponad dwóch hektarach gruntu ma powstać osiedle mieszkaniowe.

Nie pozwolimy, aby w Polsce rozszerzał się dyktat Europy. Chcemy, byśmy tu w Polsce decydowali o swoich własnych sprawach. To nasza ojczyzna - mówiła w poniedziałek 26 czerwca Teresa Glenc, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, podczas konferencji prasowej zorganizowanej po sobotniej konwencji partii rządzącej w Bogatyni.

W piątek 23 czerwca 2023 r., zgodnie z prognozami IMGW - przez całe woj. śląskie przechodzą gwałtowne burze z ulewami i możliwym gradem. Do godz. 18.00 obowiązuje tego dnia ostrzeżenie IMGW 2. stopnia! Zobacz zdjęcia porannych burz, które przetoczyły się przez Śląskie - jak skomentowała jedna z internautek: "Nagle za oknem zrobiło się ciemno, niebo zasnuły czarne chmury i zaczęła się ulewa, do tego wiał bardzo silny wiatr - to było jak ARMAGEDON!"