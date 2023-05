Kościelny z Połomi uratował kościół. Leszek Lubszczyk nie bał się wejść do płonącej zakrystii. Jego działania chwalą strażacy ZDJĘCIA

Mieszkańcy Połomi mogą być dumni z postawy swojego kościelnego Leszka Lubszczyka. 60-letni emerytowany górnik jest bohaterem.

Nie czuje się bohaterem

- W parafii jest nas dwóch kościelnych. Nie czuję się bohaterem. Zrobiłem to, co powinienem. Wiedziałem, że trzeba ratować co się da, ale przede wszystkim, że należy uniemożliwić rozprzestrzenianie się ognia – mówi skromnie.

Ze ściany nie zdołał już ściągnąć obrazu świętego Jana Pawła II, który uległ zniszczeniu.

- Wielka szkoda, bo to było dla nas cenne malowidło, mamy do niego stosunek sentymentalny. Ale do pomieszczenia nie dawało się już wejść, zewsząd buchały płomienie i dym. Na szczęście wozy gaśnicze przyjechały bardzo szybko. Strażacy błyskawicznie rozwinęli węże i przystąpili do gaszenia pożaru. Dzięki temu nie spłonęła znajdująca się w małej zakrystii tablica rozdzielcza prądu. Bo wtedy byłaby już prawdziwa tragedia – zaznacza pan Leszek.