Paliła się zakrystia kościoła w Połomi. Bohaterska postawa kościelnego, który powiadomił strażaków. Zobaczcie ZDJĘCIA

Mieszkańcy Mszany są bardzo przejęci pożarem. Zdają sobie sprawę, że naprawdę niewiele brakowało, by pożar przedostał się do kościoła.

- W poniedziałek rano przychodzili do świątyni patrząc, czy nie ma większych zniszczeń. Ucieszyli się, że w tym nieszczęściu ocalało to, co zasadnicze. Nabożeństwa odbywają się zgodnie z zaplanowanym porządkiem. Gdyby nie sprawne działanie pana kościelnego, którego wysłałem, by sprawdził co dzieje się w zakrystii, straty byłyby ogromne – wskazuje proboszcz.