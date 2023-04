Miasto Wodzisław Śląski wystawiło na sprzedaż mieszkanie. To lokum dwupokojowe w samym centrum. W maju będzie przetarg

Mieszkanie składa się z dwóch pokoi, w tym jednego pomieszczenia przechodniego, kuchni z oknem, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni 37,07 m2. Do mieszkania przynależy piwnica nr 19, znajdująca się w klatce nr 28 o powierzchni 3,32 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową.

- W pobliżu znajduje się przedszkole, szkoła średnia, Dworzec Kolejowy, przychodnia, sklepy spożywcze i usługowe oraz przystanek autobusowy. Blok mieści się w cichej i spokojnej okolicy w samym centrum miasta. Lokalizacja budynku to wygodne rozwiązanie i komfort zarówno dla singli, jak i dla rodzin z dziećmi. Blisko są miejsca pracy, do których można dojeżdżać komunikacją miejską. Ponadto położenie mieszkania gwarantuje dostęp do bogatej oferty rozrywkowo-edukacyjnej - zachwala ratusz.

Przetarg

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.