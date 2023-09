Mieszkańcy Radlina obawiają się, co będzie dalej z hałdą kopalni Marcel. Co było przyczyną osuwiska i chmury pyłu nad miastem? Robert Lewandowski

W środę 20 września, na pogórniczej hałdzie w Radlinie, w powiecie wodzisławskim, gdzie w minioną sobotę doszło do osunięcia się jej części, odbyła się wizja lokalna. WIOŚ Katowice, RL Zobacz galerię (9 zdjęć)

TEMAT DNIA. - To wyglądało jak Nagasaki, bomba - mówi o chmurze pyłu, która pojawiła się w sobotę 16 września nad Radlinem, Jan Zemło, członek zarządu powiatu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. Nad hałdą pojawił się grzyb ogromnej ilości pyłu, który następnie zaczął opadać na ziemię, pokrywając wszystko co spotkał na swojej drodze. Wciąż nie wiadomo dlaczego doszło do osuwiska hałdy, choć coraz więcej informacji wskazuje na to, że było to zjawisko naturalne. Na miejscu przeprowadzono kontrolę, wciąż oczekiwane są jej wyniki z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.