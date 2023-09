Ulica Ziemowita w Wodzisławiu do natychmiastowego remontu. Mieszkańcy mówią o szkodach w swych pojazdach. Kiedy będzie naprawiona? ZDJĘCIA

Ale nic się nie zmieniło do dziś. Ulica wygląda tak, jak wyglądała kilka miesięcy temu.

Do urzędu miasta przesłaliśmy pytanie, dlaczego droga wciąż nie została wyremontowana. Po uzyskaniu odpowiedzi, poinformujemy jaki jest plan dla ulicy Ziemowita.

Mieszkańcy: droga została kiepsko zbudowana około 22 lata temu

Droga powstała około 22 lat temu na terenie prywatnym.

- Mieszkańcy zrzekli się części swoich działek pod budowę ulicy. Bo wcześniej była to droga polna. Co ciekawe, miasto miało w swoich dokumentach informację, że jest to droga asfaltowa znajdująca się w dobrym stanie. A to nie była prawda. Sprawą zajęła się bardzo skrupulatnie reporterka Dziennika Zachodniego. Uważamy, że to dzięki jej artykułowi, miasto zdecydowało się zbudować drogę – mówi przedsiębiorca, pan Henryk.