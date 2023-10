Młodziczki z SKI TEAM Wodzisław Śląski nie zwalniają. Zdominowały Dzianisz w Pucharze Polski na nartorolkach. Jakie uzyskały wyniki?

W Klikuszowej odbyły się kolejne zmagania, tym razem w sprintach stylem dowolnym. Modziczki udowodniły, że nadal należą do ścisłej czołówki polskich biegaczek. Najpierw rozegrano biegi eliminacyjne, następnie najlepsza dwunastka została rozstawiona po trzy zawodniczki w czterech grupach. Zwycięzcy awansowali do półfinału, następnie z półfinałów do finału. Wodzisławski biegaczki odpadły w półfinałach.



Wyniki eliminacji: młodziczki 2008-2010, 1,2 km F

II miejsce - Martyna Pietroszek,

V miejsce - Oliwia Witek,

X miejsce - Zofia Paszkiewicz,

XIV miejsce - Amelia Pawlus,

XIX miejsce - Wiktoria Baszton.



Wyniki końcowe

V miejsce - Martyna Pietroszek,

VI miejsce - Oliwia Witek,

VIII miejsce - Zofia Paszkiewicz,

XIV miejsce - Amelia Pawlus,

XIX miejsce - Wiktoria Baszton.



Trenerzy: Krzysztof Skorupa, Anna Baszton.



Projekt "Na nartorolkach biegam po Polsce" współfinansowany przez miasto Wodzisław Śląski.



źródło: SKI TEAM