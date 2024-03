Nagrody powiatu wodzisławskiego dla ludzi kultury i sportowców. Gala w Radlinie. Kto otrzymał statuetkę za swoje osiągnięcia? ZDJĘCIA

Ta gala to już tradycja. Jak co roku, nagrodzono sportowców i działaczy kultury Powiatu Wodzisławskiego. Tym razem w dziedzinie kultury za całokształt twórczości nagrodzono sześć osób, a kolejne sześć za osiągnięcia w 2023 roku. W dziedzinie sportu nagrodzono łącznie 40 osób, z czego 34 otrzymały nagrody, a sześć wyróżnienia.

- Gala, która łączy sportowców i ludzi kultury, podczas której możemy się przekonać, że w wyśmienitej kondycji są nie tylko sportowcy, ale i kultura powiatu wodzisławskiego. To co Was łączy, to m.in. dyscyplina i zaangażowanie, dążenie do doskonałości i promocja powiatu. Promujecie Powiat na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Za każdym razem, kiedy dobrze mówi się o Was, dobrze mówi się też o powiecie. Bardzo za to dziękuję – mówił starosta wodzisławski Leszek Bizoń.