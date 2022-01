Nie wszyscy będą zadowoleni. Prezydent Kieca nie przychylił się do opinii komisji i sam rozdzielił pieniądze na sport dzieci i młodzieży

Do tej pory mechanizm przyznawania miejskich dotacji na sport dzieci i młodzieży był prosty. Kluby wnioskowały o konkretne kwoty, które miały pokryć koszty wynajmu sal czy boisk i pieniądze na szkolenie adeptów. Wnioski analizowała komisja złożona z radnych i urzędników, którzy tworzyli swoją propozycję podziału środków. Prezydent taki wniosek akceptował, wydawał zarządzenie i pieniądze płynęły do klubów.

W tym roku prezydent Mieczysław Kieca postanowił dotychczasowe zasady - które jak twierdzi były niejasne - przewrócić do góry nogami. Sam stworzył algorytm przyznawania kasy i podzielił środki. Kwoty dotacji nijak się mają do opinii komisji, bo niektóre kluby - jak piłkarski SWD - straciły na tym ok. 100 tysięcy złotych. Ale większość klubów powinna być zadowolona - bo nowe zasady zadziałały na ich korzyść.

Czemu prezydent postanowił wmieszać się w przyznawanie grantów. Bo jego zdaniem komisja przyznała środki w całkowicie nietransparentny sposób i według niejasnych zasad, bez jakiegokolwiek mechanizmu.

- Jesteśmy w roku covidowym, powinniśmy robić wszystko, żeby młodzież uaktywniać. Były klubu, które decyzją komisji dostałyby dotację nie pokrywającą nawet kosztów utrzymania czy wynajmu hal sportowych, co oznaczało jednocześnie, że na dzieci trenujące sport taki klub nie dostał by w ogóle nic. A były kluby, dla których komisja zadeklarowała przyznanie dotacji w wysokości po 3-4 tysiące na każde trenujące tam dziecko. Ja wobec takich dysproporcji nie mogłem przejść obojętnie - mówi Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia Śląskiego. Dlatego też włodarz zwrócił się z prośbą do szefa komisji rozdzielającej granty o uzasadnienie kwot dotacji. - Chciałem wiedzieć według jakiego klucza te pieniądze były rozdzielane. Niestety nie otrzymałem odpowiedzi na zadanie pytanie. Otrzymałem informację, że od lat komisja wnioskuje o zmianę kwot na sport. No w tym roku radni przyznali sobie pieniądze na catering, a na sport nie przenieśli żadnych dodatkowych środków. Dodatkowo dowiedziałem się, że przewodniczący nie będzie się do pytań odnosił szanując autonomię wszystkich członków komisji - dodaje Kieca.