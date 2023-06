Oddziałowi pediatrii w Rydułtowach znowu grozi zawieszenie. Odchodzą dwie lekarki i ordynator. Dyrekcja intensywnie szuka nowych medyków

Balansowanie na cienkiej linii szpitalnej pediatrii w Rydułtowach

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej szukał na rynku pediatrów, którzy zechcieliby pracować w Rydułtowach od kilku lat. Oddział balansował na cienkiej linii, borykał się z problemem braku lekarzy – ktoś się zwalniał, ktoś przychodził. Aż 1 grudnia zeszłego roku pediatria została zawieszona. Ówczesny dyrektor szpitali w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach Krzysztof Kowalik intensywnie rozglądał się za nowymi lekarzami.

Wczesną wiosną tego roku, po pięciomiesięcznej przerwie mógł oznajmić, że oddział wznawia działalność. Udało się bowiem ściągnąć dwie lekarki z Ukrainy. Pierwszych małych pacjentów przyjęto 3 kwietnia. Nie minęły dwa miesiąca, a sytuacja się powtórzyła…

Jedna lekarka wypowiedziała umowę, drugiej zabraniają pracy przepisy

- Jedna pani doktor wypowiedziała umowę o pracę, bo dostała lepsze warunki w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu. Druga pani doktor, też z Ukrainy nostryfikowała dyplom i zdała egzamin językowy. To uprawnia do ubiegania się o staż, co dla nas jest niedobrą wiadomością – mówi p.o. dyrektora Anita Wardzyk-Kulińska.